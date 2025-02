Sexo por cima: estas 6 posições e 6 truques podem te dar ainda mais prazer

Oral por cima:

Imagem: Lese Pierre

O cara fica deitado de barriga para cima, enquanto a mulher o monta e encaixa o rosto dele entre suas pernas. Ao se ajoelhar no rosto dele, há a possibilidade de controlar a intensidade do prazer do sexo oral.

Encaixadinha sentada:

Imagem: Lese Pierre

Nessa posição, os dois ficam sentados, sendo que a parceira se senta de costas para o parceiro. O ideal é que os dois mantenham as pernas esticadas, para a mulher rebolar no colo do parceiro, para ter mais contato e também sentir mais prazer.