Sem celular na aula: 'Dos 12 aos 18 anos não é saudável mais de 3h por dia'

'Amar', programa apresentado por Mariana Kupfer, vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa e toda sexta-feira no Canal UOL às 20h. No episódio desta semana, a educadora parental Claudia Alaminos fala dos principais desafios enfrentados na criação dos filhos, principalmente no que diz respeito ao uso de telas e eletrônicos.

Recentemente foi sancionada a Lei 4.932 de 2024, que restringe o uso de celulares por estudantes em escolas públicas e privadas durante as aulas, recreios e intervalos. A medida, defendida e celebrada por Claudia, é uma tentativa de proteger a saúde mental e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.



A especialista explica que, no caso de pessoas com idades entre 12 e 18 anos, não é saudável usar aparelhos eletrônicos por mais de três horas por dia. "Mais do que isso, começa a cair no risco de dependência", afirma. Nesse sentido, ela ressalta que determinações como a da lei são importantes para garantir uma espécie de moderação desse uso.