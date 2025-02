Luana Piovani está aprendendo com a 'solteirice': 'Sou feliz sozinha'

"Às vezes eu me pego pensando: 'Caralho, eu represento uma pessoa muito importante no movimento feminino hoje no Brasil'. Eu sou uma voz muito importante', diz a atriz.

É esse poder que me dá, que me [deixa] sem medo das pessoas que vêm botar o dedo na minha cara. O Neymar manda botar um sapato na minha boca e eu estou cagando. Luana Piovani

Ela sente que finalmente chegou a um momento da vida e da carreira em que consegue ter uma relação de afeto com o público para além do lugar de raiva que identificou no começo da sua vida pública.

"Me dá a sensação de que só agora eu sinto o descanso por tudo o que eu já passei. E eu passei por várias, eu passei por várias... E também dá uma coisa de não saber muito como lidar, porque as pessoas estão usando palavras muito fortes, de muita admiração mesmo".

"Maria Vai com os Outros" em Universa UOL



