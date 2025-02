Quando o casal se afasta, é possível voltar a esquentar as coisas na cama?

O problema aqui não é um ter mais expectativas do que o outro, e sim a cobrança que pode acontecer quando essas expectativas estão maiores do que é possível fazer. Reconhecer isso, respeitar o tempo do outro é o segredo para que tudo caminhe bem.

A vida sexual para a grande maioria dos casais reflete a vida fora da cama. Quando não estão bem um com o outro na relação, o sexo fica prejudicado. Por isso, é recomendado que os problemas do relacionamento sejam discutidos e, se possível, resolvidos antes da tentativa de consertar as coisas na cama.

Muitas vezes, para melhorar a qualidade da transa é preciso investir em demonstrações de afeto, carinho, segurança, cumplicidade, construção de projetos juntos. Enfim, para melhorar na cama precisa começar fora da cama.

Voltar a transar após um período de distanciamento emocional e sexual pode ser meio esquisito e até mecânico nas primeiras vezes. Uma sensação de estar forçando a barra é comum. Porém, se houver interesse de ambos, o sexo vai se tornando natural com o passar do tempo e a intimidade retorna. Com isso, podem ter uma relação boa e saudável novamente.

Fontes: Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e especialista em Sexualidade pelo InPaSex; Jéssica Siqueira, sexóloga da plataforma Sexo sem Dúvida; e Marina Simas de Lima, sócia-diretora do Instituto do Casal

*Com matéria publicada em 20/10/2021