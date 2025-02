Em creme, gel, bastão, pó: qual tipo de protetor solar é melhor para você?

Como critérios básicos, considere:

FPS (fator de proteção solar) de no mínimo 30 para o dia a dia, e a partir de 50 se for para a praia ou piscina.

Se você transpira muito, pratica esportes ou vai à praia ou piscina, opte por um protetor resistente à água.

Proteção de amplo espectro. Isso quer dizer que o produto tem proteção contra os raios UVA (medida por PPD ou FPUVA) e UVB (medida pelo FPS). A proteção UVA deve ser, no mínimo, 1/3 do valor do FPS. Se o protetor tem FPS 30, então o FPUVA deve ser, no mínimo, 10.

Com isso em mente, é hora de escolher seu produto. Veja, abaixo, os tipos mais comuns, suas vantagens e desvantagens.

Cremoso

É o tipo mais tradicional, recomendado para peles mais secas, como as maduras, com dermatite ou para usar no corpo, que é naturalmente mais seco que o rosto.