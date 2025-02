Como o seu ciclo menstrual afeta o tesão? Entenda a oscilação da libido

Mesmo com o corpo mais sensível, algumas mulheres não abrem mão do sexo e jogam uma toalha na cama ou aproveitam a intimidade a dois debaixo do chuveiro.

Nesta fase folicular, a mulher menstrua, o que pode até funcionar como lubrificante para a relação sexual. Mas algumas mulheres têm restrições no período, por causa das cólicas, inchaço ou até mesmo porque se incomodam com o sangue ou o cheiro. A grande maioria não quer saber de sexo porque os hormônios não ajudam muito.

Período fértil: libido em alta

No ciclo menstrual, o pico da libido feminina coincide com o chamado período fértil - quando o corpo se prepara para liberar o óvulo que poderá ou não ser fecundado. Isso acontece por volta do 14º dia após a menstruação, a depender da duração e da regularidade do ciclo de cada mulher. Nesta fase, os altos níveis de estrogênio e testosterona aumentam não só a lubrificação feminina como também o desejo sexual.

Na fase de pré-ovulação, podemos sentir nossa libido crescendo após a menstruação e ficamos mais confortáveis com nosso corpo, com mais energia física, mentalmente abertas para a diversão sexual e brincadeiras. Na fase de ovulação, nossas energias sexuais podem se tornar mais conectadas com o relacionamento emocional.

É nesse período que a mulher se sente mais atraente, soltinha e sedutora ao se olhar no espelho. Ou seja, um ótimo momento para liberar as fantasias - sozinha ou acompanhada.