Luana Piovani: 'Eu me sinto um homem o tempo todo, só que gata'

Luana usou a sua ambição para mudar a rota da sua carreira, de papéis focados em televisão para a produção de teatro infantil e adulto, além de destaques no cinema, como em a "A Mulher Invisível" (2009). "Eu tive meios para alcançar esse lugar, e Deus me deu a sorte, ou o DNA, ou os dois juntos, porque eu nasci com um sopro na bunda o tempo todo".

Minha mãe disse: 'Minha filha, bata sempre na porta, mas nunca deixe de entrar' .Luana Piovani

Piovani: 'Neymar manda botar um sapato na minha boca e eu estou c*gando'

Viver sob uma nuvem de críticas é quase um padrão para Luana Piovani desde o início da carreira, há 35 anos. "Eu sentia que as pessoas tinham raiva de mim", conta a atriz.

Mas em meio à enxurrada de comentários negativos que costuma receber, a atriz ganhou também a admiração de um público, principalmente feminino, que se identifica com o que Luana tem a dizer e a incentiva a continuar se posicionando.

"Às vezes eu me pego pensando: 'Caralho, eu represento uma pessoa muito importante no movimento feminino hoje no Brasil'. Eu sou uma voz muito importante', diz a atriz.