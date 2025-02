Juvi Chagas conta como surgiu ideia de fazer Top 5: 'Foi num churrasco'

Juvi de direita até os 17 anos: 'Culto apresentava candidato'

0:00 / 0:00

A influenciadora revelou que se considerava uma pessoa de direita quando mais jovem. "Eu era de direita, porque eu fui da igreja evangélica até os 21 anos. E na igreja tinha todo esse medo de arrebatamento, do anticristo. Tinha culto lá que apresentava candidato. Dava sugestão de voto. "Sugestão", né. No meio disso descobri o curso de Olavo de Carvalho... Li vários livros dele. Devia ter uns 17, 18 anos."

Não binariedade? 'Não precisei explicar' aos meus pais

0:00 / 0:00

Juvi, que se identifica como pessoa não binária, contou que não precisou falar disso com seus pais. "A não binariedade eu fui descobrir em 2019. Não precisei falar com meus pais. Conforme fui me expressando, montando meus signos, eles foram entendendo, especialmente minha mãe que me acompanhava nas redes sociais."