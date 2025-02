Claudia Raia deu vibrador à filha de 12: masturbação tem idade pra começar?

Não existe exatamente um momento ou idade corretos para abrir este diálogo. Conforme Ane, a partir do momento em que a criança começa a perceber mudanças no corpo, começam também as dúvidas. "É importante tirar essas dúvidas e que o adolescente se sinta confortável em receber as informações, não ficando sem a resposta que ele quer, e que o responsável também se sinta à vontade para falar."

[O ideal] é trazer o assunto de uma forma natural, não de uma forma impositiva ou temerosa. Durante um almoço, um jantar, ou uma saída entre a família, os responsáveis podem trazer esse assunto.

Ane Marques, sexóloga

Ane ressalta que nem toda criança ou adolescente está preparado para fazer essas perguntas. Em alguns casos, a criança não sabe como elaborar sua pergunta. Em outros, há o receio ou desconforto em fazer algum questionamento que envolve a sexualidade. "Por isso é importante que os responsáveis percebam essa dinâmica e, caso não estejam preparados, busquem um profissional que esteja apto para auxiliar tanto responsáveis quanto a criança", afirma.

Há idade certa para a masturbação?

As crianças passam por um processo de descoberta do próprio corpo e o toque nas genitálias identificado na infância não pode ser considerado como masturbação. É, na verdade, parte desta descoberta. "A criança começa a perceber que existe um prazer —apesar de a criança não entender que é um prazer. Ela está se descobrindo e percebe que é gostoso, instintivamente. Estamos falando de uma questão instintiva."

As influências externas podem, segundo Ane, ter um papel importante no interesse pela masturbação. "A partir do momento em que existe uma relação de outras crianças falando, principalmente em uma construção social em que o menino fala com outro menino que descobriu isso, que soube daquilo, isso pode despertar o interesse", explica a especialista. Ela lembra que a adolescência começa aos 10 anos, segundo definição da OMS (Organização Mundial da Saúde).