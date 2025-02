Ana Hikari explica decisão de congelar óvulos mesmo sem querer ser mãe

Prestes a se casar com o chef uruguaio Facundo Connio, Ana Hikari abriu o jogo sobre as cobranças para ter filhos. No 'Acessíveis', videocast de Titi Müller e MariMoon no Canal UOL, a atriz falou sobre sua escolha de congelar óvulos e compartilhou detalhes dessa decisão.

Embora tenha ouvido relatos 'assustadores' sobre o processo de tomar hormônios para posterior retirada da célula, Ana afirmou que, na prática, foi mais tranquilo do que imaginava. "Eu esperava um perrengue maior", disse. Para a atriz, a principal queixa foram as dores nas mamas: "cresceu muito e ficou dolorido".

Além do desconforto físico, Ana contou que ficou emocionalmente sensível durante o tratamento hormonal, com episódios de choro frequentes. "Tem uma sequência de episódios do Clube do Erro [podcast de Ana Hikari] em que eu choro em todos os episódios", relembrou.