Vibradores para mulheres maduras: conheça benefícios e como escolher o seu

O orgasmo produz uma explosão hormonal e, juntos, ocitocina e dopamina aumentam a sensação de bem-estar, melhoram o humor e podem ajudar a mulher a pegar no sono.

Outro benefício é o autoconhecimento, entender que independentemente da idade é essencial ter esse momento de conexão com a própria intimidade, seja com as mãos, seja com os toys, ou seja com parceria.

Quando falamos de benefício físico, o orgasmo é poderoso (também emocionalmente), melhora até a pele e o cabelo.

5 cuidados na hora de usar um vibrador

O tamanho do produto deve ser adequado ao tamanho da vagina e usar em conjunto com lubrificantes ajuda a preferir machucados e desconfortos durante e após o uso.

Alguns tipos de lubrificantes e óleos de excitação podem ser aplicados um pouco antes já com uma massagem que vai aumentando a excitação e preparando a vagina e clitóris.