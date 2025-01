Juvi Chagas diz que era de direita aos 17 anos: 'Medo do arrebatamento'

A influenciadora falou também sobre sua namorada. "Conheço ela há dois meses e estamos namorando há um. Ela foi a um show meu, a gente se pegou e estamos juntos até hoje. Ela é low profile. É atriz, professora de teatro. Ela não era fã, ela [me] conhecia, ficou sabendo que ia ter o show e foi. Ela sonhou que me namorava três meses antes de a gente se conhecer. Quando adicionei ela e fui ver o inbox, estava lá: 'Sonhei que namorava com você.'

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira, às 16h, no Canal UOL e no YouTube de Universa. Assista à entrevista completa com Juvi Chagas: