'Assumi dívidas do meu ex para me livrar de um relacionamento abusivo'

A comerciante e estudante Tatiana Faria, 47, conta que viveu durante 25 anos um relacionamento abusivo com um homem. Ela começou a perceber que a relação não era saudável nos últimos anos do casamento, que durou até 2020.

Para se "livrar" o quanto antes do parceiro, a comerciante resolveu assumir as dívidas do ex-marido no acordo estabelecido pelo divórcio. A Universa, Tatiana conta sua história.