10 coisas que os homens fazem que deixam as mulheres brochadas no sexo

2- Unha grande na masturbação

Mãos com as unhas curtas podem render masturbações mais gostosas para as mulheres. Muitas vezes, as unhas grandes podem machucar o clitóris ou a vulva durante a brincadeira. "Uma vez eu falei para um cara que se ele não cortasse a unha não iríamos para lugar nenhum. Ele cortou e foi ótimo", comenta Natalia, de 21 anos. Este detalhe pode estar diminuindo a qualidade das suas relações.

3 - Língua no ouvido

A orelha é uma das zonas erógenas do corpo. Assim, uma lambida leve e sensual no lóbulo pode ser divertida para todo mundo, mas ninguém quer uma limpeza de ouvido no meio da relação sexual. "Não brocha 100%, até consigo voltar para o sexo na maioria das vezes, mas colocar a língua dentro do meu ouvido me deixa morrendo de raiva", ri Natalia. A dica é investir na parte externa da orelha, onde ficam as terminações nervosas que dão aquela arrepiada gostosa na parceira.

4- Mordida sem noção

Muito comum em vídeos eróticos, as mordidas em lugares sensíveis como os mamilos pedem parcimônia e alguma conversa, para ver se a parceira curte a manobra sexual. "Eu odeio mordida no clitóris", exemplifica Rayssa. O hábito de dar uma dentada na região ou de fazer o sexo oral com muita força pode mostrar que o cara baseia as suas experiências sexuais em filmes pornográficos, não em uma troca com a parceira. O ideal é que o sexo oral seja como um beijo molhado. Então, vá com calma com as dentadas.