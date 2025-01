Rafa Brunelli: 'Não estamos acostumados a pensar que PCDs têm sexualidade'

A começar por: "Não ter dó, porque ter dó é uma coisa que é horrorosa, (...) o ter dó não muda em nada a dificuldade, a dificuldade continua existindo", disse.

A influencer desabafou sobre como PCDs são tratados como "exemplo de superação" por realizarem tarefas cotidianas:

'Olha, ela não tem uma perna, toma banho sozinha'. Sim, ela é uma pessoa cujo corpo é diferente, ela treinou dessa nova maneira. Rafa Brunelli

Ela ainda reforçou que uma deficiência é apenas parte da vida de alguém, e não define quem a pessoa é. A influencer também chamou atenção para o uso de expressões capacitistas no cotidiano, que podem ser substituídas por alternativas mais respeitosas.

Aquela coisa clássica, 'Ai, não tô achando alguma coisa. Tô cego, cadê meu celular?'. Não dá pra se 'estar' uma deficiência, e sim, 'se ter' uma deficiência. A mesma coisa do 'Amiga, tá surda?'. A gente cai no mesmo exemplo. Rafa Brunelli

Rafa também fez um alerta sobre a superficialidade com que algumas pessoas tentam entender o universo PCD, cometendo o equívoco de achar que todas as pessoas com deficiência têm as mesmas limitações.