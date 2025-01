Xô, gemidos fake: estas cinco dicas vão te ajudar a ter prazer real no sexo

Para isso, no entanto, é preciso aprender a identificar através da masturbação ou prestando atenção nas próprias reações durante a transa.

3. Identifique seus limites

Experimentar é muito bom, mas se não quer colocar algo em prática, não faça. Você pode até provar "em tese", fantasiando, pensando a respeito, imaginando... E isso pode deixá-la à vontade para tentar, mas, na hora H, se quiser parar, simplesmente interrompa. Lembre-se: é importante respeitar as fantasias alheias, mas ninguém é obrigado a embarcar nelas. E você não precisa da aprovação do outro o tempo todo, muito menos no sexo.

4. Entenda que a química é independente de "acrobacias"

Não adianta se pendurar no lustre durante o sexo oral, saber de cor as posições mais difíceis do Kama Sutra ou recitar toda a cartilha do "dirty talking", se todas esses recursos tidos como "selvagens" são forjados. Tanto esforço psíquico acaba levando a uma imensa ansiedade — a mulher está ali, mas não 100% presente e muito menos relaxada e entregue. A química sexual tem mais a ver com toques sutis, com o contato pele com pele, com palavras ditas espontaneamente. A simplicidade pode ser muito excitante, sabia?

5. Busque experiências que aumentem a conexão

O sexo necessita, sim, de novidades e estímulos diferentes. Afinal de contas, a curiosidade alimenta a fantasia. Porém, algumas práticas nem um pouco performáticas ou exageradas podem surtir o mesmo efeito excitante — e, de quebra, potencializar a intimidade e o vínculo entre o casal. Um banho a dois demorado, massagens tântricas e preliminares mais longas do que as habituais são bons exemplos.