Beijo sem língua, oração pós orgasmo: as surpresas do sexo com gringos

Já com o meu atual marido, durante as nossas primeiras saídas, ele me perguntou se eu gostava de U2. Fiquei pensando o que poderia ser e para não parecer careta, preferi falar que dependia da hora. Depois de anos, fui saber que ele estava se referindo à banda de rock e que os catalães traduzem a sigla e falam 'u dois' mesmo. Lembro que só ria, achei bem diferente.

Embora tenha estranhado todos esses hábitos na época, creio que não podemos discriminar uma pessoa pela nacionalidade, raça e até religião. Todas essas experiências foram únicas e minhas." Patrícia, 50 anos

"Ele usou mímica para me sugerir uma posição na transa"

"Namoro um belga e a gente nunca teve muito problema no sexo. Porém, logo nos primeiros encontros, eu não falava francês nem inglês e algumas coisas ficavam difíceis de entender. Teve uma vez que ele queria que eu ficasse em uma posição bem específica e eu não estava entendendo. Aí então ele começou a fazer mímica, gestos e mostrar o número 4. Foi bem engraçado na hora.

Outra vez, quando ele veio me visitar no Brasil, o levei ao motel e ele ficou encantado. Como não tem isso na Europa, pensei que poderia ser uma experiência diferente. De fato foi, mas quando chegamos lá, ele perguntou para a moça que horas era o check in e check out. Na hora eu ri e expliquei que não funcionava assim. Ele amou a janelinha que recebe a comida, café da manhã e tudo dentro quarto.

No meu aniversário, ele tentou me presentear e fez uma surpresa reservando uma estadia em um hotel. Mas, ao chegar lá, vi que sem querer ele reservou um motel mesmo, por engano. Ele tinha agendado e pedido flores, velas e várias coisas românticas. Mesmo com o 'erro', eu gostei e foi super romântico." Stephany, 27 anos