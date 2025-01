'Fui demitida após licença-maternidade, por WhatsApp, no meu aniversário'

Tinha me organizado com relação ao retorno, apesar de ser uma posição remota. Mas fui desligada pelo Departamento Pessoal sem feedback e sem a presença de alguém da minha gestão, no dia do meu retorno que, de quebra, era meu aniversário. Kelly Benicá, 27, psicóloga, recrutadora, e mãe

Kelly Benicá, com seu filho Rafael, depois da recolocação Imagem: Arquivo Pessoal

Segundo a psicóloga, faltou tato, empatia, além de um melhor planejamento do desligamento. "Me senti muito mal. É uma empresa tech que sempre pregou o cuidado com as pessoas, e não é pequena. Não tive tempo de me despedir, colegas me procuraram na época falando que não concordavam."

Através de relatos de outras ex-colaboradoras, ficou sabendo que essa era uma prática comum da companhia. Três meses depois se recolocou, não sem sentir dificuldade tanto pelo tempo sem atuar no mercado (seis meses de licença + férias), quanto pelo tempo que dedicava ao filho. "Em alguns processos eu deixava de contar que tinha sido mãe recentemente, para não ser julgada".

Estatísticas de mães no mercado de trabalho