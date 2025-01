Jana Rosa fala de hate memorável de Luana Piovani: 'Me chamou de feia'

Jana Rosa não tem medo de lidar com críticas — pelo contrário, ela encara os haters de frente, com seu já conhecido bom humor. Durante o videocast 'Acessíveis', de Titi Müller e MariMoon, a empresária e ex-VJ da MTV revelou como reage a mensagens de ódio: "Ah, eu tenho poucos [haters] porque eu respondo com áudio, né? Se vier uma hater, eu já respondo."

Jana ainda relembrou o hate mais memorável de sua carreira -o hate de Luana Piovani-. "ela me chamou de feia, né? Feia com F-E-A." A treta começou por conta de uma declaração de Jana na estreia do programa Perua MTV. Na época, ao ser questionada sobre qual celebridade gostaria de transformar, escolheu Luana Piovani "Eu falei, 'ah, eu queria mudar o look da Luana Piovani', que é pra ter audiência, porque eu sei que ela vai falar mal de mim. Daí, ela foi lá e falou, 'quem é Jana Rosa, essa fea?'"

Jana também abriu o jogo sobre os bastidores da MTV, criticando práticas que, segundo ela, eram ultrapassadas. "A MTV era muito problemática, gente. Tinha várias coisas. É que a gente quer ser querida. Sabe as pessoas que assistem Friends e ficam cancelando? Eu fico cancelando a MTV."