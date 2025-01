Criada em culto, roteirista de 'Psicopata Americano' escreve para se curar

Isso é o mais próximo de cura que vivenciei, e com isso aprendi muito sobre mim mesma.



Universa: Sua vida se tornou ainda mais árdua quando sua mãe deixou o culto e vocês foram viver fora da comunidade. Mesmo nessa casa ainda havia alguma influência das pregações da Família Lyman?

GT: Uma das coisas do meu livro é que eu não mencionei necessariamente que havia fotos do líder do culto emolduradas nas paredes de cada sala.

FP nunca foi o cara; "FP" é como eu o chamo, esse não era seu nome verdadeiro, é apenas uma piada para mim mesma, pois significa "Fucking Psycho" (Psicopata da Porra, em tradução livre). Ele estava sempre falando a doutrina da Família (Lyman).

A casa era basicamente uma mini versão do que eles haviam escapado, e eu queria voltar para a vida do culto, que na verdade era muito mais fácil do que a que experimentei nos quatro anos seguintes.

Universa: Como foi o processo para escrever o livro e lidar tanto com memórias positivas, mas também reviver passagens traumáticas? E essa relação também se reflete no roteiro do filme no qual está trabalhando?

GT: Realmente foi muito difícil, lembrei repetidamente a mim mesma de que estava contando uma história para as mulheres com as quais cresci e que elas, com exceção de uma agora, nunca falarão ou contarão sobre a nossa história, e isso me estimulou muito.