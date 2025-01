'Tenho orgasmos na academia'; por que isso não é lenda, nem fantasia?

Isso já foi cientificamente comprovado

Você provavelmente está pensando agora que a história de Nathalie é mentira, certo? Afinal, como alguém poderia ter orgasmo fazendo exercícios?

Isso pode sim acontecer e ela não é a única: um estudo publicado na revista científica "Sexual and Relationship Therapy" confirmou a existência do chamado "orgasmo induzido pelo exercício".

A pesquisa não diz quão comum é isso entre as mulheres, mas entrevistou 530 mulheres que relataram algum tipo de prazer ligado à prática de atividades físicas.

"Os exercícios mais comumente informados como indutores de orgasmo foram abdominais, escaladas e levantamento de pesos", diz a pesquisa, conduzida por Debby Herbenick e Dennis Fortenberry.

O fato de mulheres também alçarem o orgasmo durante o parto também tem a ver com os estímulos ao músculo da região. São exercícios que estimulam o músculo coccígeo, que é o músculo do assoalho pélvico, englobando a região da bacia, vagina e ânus. O pompoarismo, inclusive, nada mais é do que a contração e relaxamento desse músculo.