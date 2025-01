'Fugi por meses para escapar de um stalker', diz brasileira na Itália

Segundo ela, se não tivesse ido embora da Itália quando foi, teria se tornado mais uma vítima de feminicídio. Ela sofre até hoje com ataques de pânico e a sensação de que está sendo perseguida na rua.

Muito emocionada durante nossa conversa, ela não consegue entrar em detalhes, mas após quatro meses no Reino Unido, pode retornar para a Itália em segurança. O caso tinha chegado ao fim.

Sofro com as cicatrizes. Estou sempre preocupada, me tornei uma mãe muito apreensiva. Meu conselho é não desistir e denunciar. Não deixe que o medo tome conta. Eu demorei, porque o medo nos cala, mas não podemos desistir dos nossos direitos , conclui.

Alerta para mais mulheres

Ela não é a única a viver cenas de terror fora do Brasil. Um levantamento feito pelo Mapa Nacional da Violência de Gênero, projeto viabilizado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência (OMV), pelo Instituto Avon, e pela Gênero e Número, mostrou que mais de 1500 mulheres que moram fora do país sofreram violência de gênero em 2023.

A Itália, onde Vanessa mora, lidera a lista. Naquele ano, o país registrou 350 denúncias de violência de gênero no consulado. O ranking segue com os Estados Unidos, com 240 casos, Reino Unido, com 188, Portugal, com 127 e Espanha, com 94.