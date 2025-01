Vera Viel fala sobre câncer: 'Mundo desaba, cicatriz é símbolo de vitória'

Na sexta-feira, véspera do seu aniversário de 49 anos, Vera foi internada às pressas para fazer uma cirurgia e evitar que as células cancerígenas se espalhassem pelo corpo. O procedimento demorou mais que o esperado e a apresentadora conta que, neste momento, teve um encontro com Deus.

"Fiquei no colo dEle e Ele pediu para que eu não chorasse porque tinha muita gente orando por mim naquele momento. Disse que eu ia voltar porque ainda tinha muito o que viver com as minhas meninas", conta Vera.

No dia seguinte à cirurgia, a família organizou uma festa surpresa para Vera no hospital e, juntos, comemoraram o sucesso do procedimento e a notícia de um prognóstico positivo. Ela ainda precisou passar por mais de 30 sessões de radioterapia, mas, com o fim do tratamento, é considerada uma pessoa curada do câncer.

"Sempre fui muito vaidosa, mas hoje eu não me importo de mostrar minha cicatriz e minhas muletas. Mostrar as minhas cicatrizes para mim virou um símbolo de vitória", afirma.