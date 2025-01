Como lidar com o medo da perda após aborto ou tratamento para engravidar

Dizer que não está sozinha seria, no mínimo, redundante, mas pode ser acolhedor. Para se ter uma ideia, a cada minuto, 44 mulheres perdem seus bebês, a maioria no início da gestação e, muitas vezes, nenhuma causa é encontrada. Estimativas publicadas na revista médica The Lancet, em 2021, mostram que, a cada ano, cerca de 23 milhões de gestações terminam em aborto espontâneo, uma taxa de 15% do total.

Não é pouco. E o número real de casos provavelmente é maior, já que muitos abortos acontecem em casa, não são notificados, alguns nem mesmo detectados. É importante entender que não se trata de um fenômeno raro.

Mas também é fundamental compreender que abortos recorrentes são muito menos comuns: cerca de 2% das mulheres chegam a sofrer duas perdas, e menos de 1% chegam a três ou mais, segundo pesquisas.

Haja suporte emocional nas semanas da gravidez

A ansiedade é comum diante de um projeto de gravidez e, se no percurso até aqui houve uma perda ou grande dificuldade, o suporte emocional pode ser fundamental para que haja o acolhimento de sua própria história e a compreensão da maneira como vivencia a perda ou como sente a possibilidade da tão sonhada gestação. Arielle Rocha Nascimento, psicóloga, especializada em gravidez, parto, puerpério, infertilidade e reprodução assistida.

Segundo Arielle, se a mulher está amparada emocionalmente, ela poderá elaborar a perda (quando esta ocorreu anteriormente) ou a possibilidade do negativo em um ciclo de tratamento. E, assim, sentir confiança para apostar no sonho com maior chance dessa experiência ter menor impacto emocional. "Nem toda gestação culmina com o nascimento", lembra a especialista. Não que faça doer menos.