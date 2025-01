O que é ménage? Dicas para viver fantasia de maneira segura e com prazer

Quando deve ser feita?

É muito comum que algumas pessoas se coloquem nesse lugar para satisfazer os desejos do par, mas é muito importante que as três pessoas que decidiram fazer o ménage estejam de acordo e tenham um desejo genuíno para a realização do fetiche. Nunca faça se você não tiver certeza e não tiver desejo.

É preciso que a pessoa tenha certeza absoluta de que ela também tem esse desejo, que também faz parte do universo da fantasia dela e não só da outra pessoa. A primeira regra é que seja consensual e seguro para todos. Portanto, o ménage deve ser feito quando todo mundo estiver a fim de fazer.

Como iniciar a conversa?

No caso de um casal, pode-se começar fantasiando ou conversando sobre isso numa situação que exista alguma excitação naquele momento. Então, durante uma relação, vale tentar imaginar uma pessoa ali com eles e ver como que o par reage a essa fantasia. Às vezes uma conversa franca também funciona. Depende muito do entrosamento do casal.

Uma sugestão é abrir um grupo de WhatsApp só do casal para esse papo não se misturar com as coisas do dia a dia e ir gradativamente soltando ideias e desejos. Pode ser um canal para falar sobre desejos e sensações ao lembrar da pessoa. Assim, o tesão vai crescendo mutuamente e aos poucos. Afinal, é muito importante compartilhar desejos e fantasias em uma relação.