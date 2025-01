Viralizou! Base em bastão funciona? Vanessa Rozan faz o teste

"O legal do produto em bastão é que muito fácil de aplicar, vai direto no rosto. É fácil de espalhar porque normalmente já é cremoso suficiente para deslizar pelo rosto e esfumar de uma forma mais simples".

Dica da Vanessa

Depois de aplicar o produto, Vanessa explica que você pode espalhar a base com um pincel ou esponja, mas dá uma dica extra.

"Onde você quiser que fique mais cobertura, você vai trabalhar empurrando com batidinhas e depositando. O produto fica no lugar. Nos lugares onde você quiser mais suave, aí sim você arrasta o pincel pra conseguir uma cobertura mais leve com menos produto".

Vanessa Rozan testa base em bastão da Océane Imagem: Osmar Portilho/UOL

E como fica no rosto?

A página do fabricante diz que a base tem um efeito "semi matte" com cobertura média. Para Vanessa, o resultado ficou numa região intermediária entre fosco e natural.