Vergonha do corpo no sexo: como desencanar dessa ideia machista?

As inseguranças que a pornografia traz para as mulheres também estão relacionadas à performance que esse conteúdo dissemina. Os padrões inalcançáveis de gemidos e posições são algumas das exigências atribuídas às mulheres que se somam a uma estética que também não condiz com a realidade.

O peso do padrão de beleza incansável

Apesar de um ideal de beleza ainda propagado de mulheres muito magras, brancas, altas e de traços finos, existe a maioria da população feminina brasileira que não se encaixa ali.

A abertura para o diálogo e o acesso à informação são pontos importantes quando falamos da autoestima da mulher e a sua relação com o corpo, mas vale lembrar que a cultura impacta diretamente na maneira como o corpo será observado, refletindo em nossas relações. Apesar de as mulheres já serem donas dos próprios corpos de um modo radicalmente diferente de cem anos atrás, ainda existem resquícios que trazem sofrimento e limitação.

Quando incluímos as mulheres negras na conversa, o questionamento do padrão intangível é ainda maior. O reconhecimento do ponto de partida é fundamental para uma troca sustentável, saudável e respeitosa para todas.

O sexo e a preparação para ele já virou motivo para muitas mulheres olharem para as suas vulvas, porém, essa maneira de lidar com o corpo revela o quanto as mulheres se prendem ao agrado do outro. O desafio está, portanto, em uma sexualidade que seja para si mesmas.