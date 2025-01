Quer gozar? Estas 10 posições podem te ajudar bastante na hora do sexo

Esta posição é boa para o contato olho no olho Imagem: Leh Latte / Arte UOL

Posição 9

O homem se deita com a barriga para cima e a mulher senta sobre ele, com uma perna de cada lado do corpo do parceiro.

Nessa posição, o homem não faz esforço algum, já que é a mulher que dita o ritmo dos movimentos.

Assim, confortável, ele consegue relaxar e chegar ao orgasmo sem muito esforço.

A posição também propicia que ele tenha uma visão privilegiada do corpo da parceira e, com as mãos livres, possa acariciá-la.