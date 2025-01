Preciso retocar protetor solar? E a maquiagem? Vanessa Rozan dá a dica

Já estamos em 2025 e você ainda está vacilando com o protetor solar? Neste episódio do Lab da Beleza, Vanessa Rozan vai te dar dicas sobre a importância de proteger sua pele e de retocar o protetor ao longo do dia.

Quando a gente faz retoque de protetor solar, é muito importante que você leia a recomendação do fabricante.

E a pergunta principal: precisa retocar? Sim!