Como doula, enfermeira obstétrica, terapeuta e consultora ajudam no gestar?

Também existe o trabalho das doulas

Doulas não fazem parto, e sim ajudam com conhecimentos diversificados - também acompanhando da gestação ao parto, ajudando inclusive a escolher o restante dos profissionais que irão te acompanhar nessa jornada.

"A doula é isenta de qualquer vínculo com a equipe, então traz luz sobre os profissionais pelos quais aquela família está sendo assistida, entendendo qual é o perfil dos pais e ajudando a direcionar para os profissionais adequados a eles", explica Viviane Bon Campos, doula e instrutora Gentle Birth (parto respeitoso).

Além de ajudar a parturiente com exercícios e outras técnicas durante o parto, o papel da doula é auxiliar a grávida a organizar as ideias durante toda a gravidez, e dar dicas de outros profissionais, como nutricionistas, profissionais que fazem bons ultrassons, fotógrafos, etc. "A mulher tem o direito de ter uma equipe multidisciplinar, ou seja, acesso a profissionais especializados em cada área", diz Viviane.

Há vários tipos de doula, as que só acompanham o pré-natal, as que só estão presentes na hora do parto, as doulas pós-parto e as doulas para famílias que estão adotando filhos. Um dos momentos emocionantes que faz parte do universo da doulagem: ela pode ajudar a realizar o carimbo da placenta (se for um desejo seu).

Essas três especialidades, juntas ou separadas, são as que podem te ajudar a desenhar o melhor plano de parto para você e seu bebê. Se você tiver uma equipe em que confie, é possível que o plano seja construído apenas através de conversas, mas é importante ter as informações por escrito, especialmente em caso de emergência (quando seu médico não pode comparecer para realizar o parto) ou quando você (por outras questões, inclusive financeiras) já sabe que fará o parto com uma equipe plantonista.