Performar demais atrapalha? Autoconhecimento ajuda o sexo a fluir melhor

Enquanto é esperado que as mulheres façam determinadas posições e comecem a gemer ou gritar quando estão prestes a atingir o orgasmo, dos homens é cobrada virilidade.

É natural ou não?

"Performar" um pouco, principalmente das primeiras vezes em que se transa com uma pessoa, é natural. Faz parte de querer agradar e construir uma imagem perante o outro. No entanto, fazer isso excessivamente pode prejudicar a vida sexual. Quando se atua, é preciso se preocupar com as próprias atitudes e não pode perder o controle sobre si. Porém, na verdade, o sexo é para ser sentido. Por isso, para aproveitá-lo da melhor forma é preciso atingir um nível de entrega. Se a pessoa está sempre dividida entre o que realmente deseja e entre o que acredita que o parceiro espera, pode ter sérios problemas.

Para as mulheres, a lubrificação pode diminuir, gerando dor durante o ato sexual. Já os homens podem sofrer com falta de ereção ou ejaculação precoce. Em ambos os casos, fica mais difícil sentir prazer.

A indústria pornográfica não pode ser julgada isoladamente como vilã ou mocinha. Tudo depende do uso. O fato é que os filmes são produtos produzidos para o mercado. Ao mesmo tempo em que suprem a necessidade das pessoas de se excitarem e viverem fantasias sexuais através da imagem, enquanto produtos de uma sociedade de consumo, ajudam a construir padrões. Estes padrões são inalcançáveis porque, desta forma, criam necessidades — e quem lucra com isso é o mercado.

Ainda assim, existem filmes pensados de forma mais realista, valorizando o prazer, o corpo e as expressões femininas.