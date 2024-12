Vinagre na máscara de hidratação? O truque inusitado de Livia Rossy

Livia Rossy, 42, viveu por seis meses o papel de vilã na novela "Família é Tudo". E quem a vê na tela da TV nem imagina que ela usa de truques caseiros para manter o cabelo sempre hidratado.

"Na última vez que clareei o cabelo ele ficou muito danificado. Por isso, tenho cinco máscaras no box do banheiro. Mas também pego dicas das amigas. Uma me falou para misturar vinagre de arroz com o creme e eu fiz isso", disse para Universa.

Ela garante que funcionou.