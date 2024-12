'Mãe', 'irmã', 'madrasta': por que estes termos são febre em sites pornô?

Termos que remetem a relações sexuais entre familiares e pessoas do convívio próximo são febre na indústria pornográfica. Para constatar, basta entrar em sites famosos como PornHub, XVideos e RedTube. Na pesquisa feita por Universa, somando a página inicial dos três sites, no mesmo dia encontramos quatro vídeos cujos títulos incluem variações do termo "mãe", quatro de "madrasta", um de "pai", um de "meia-irmã", um de "irmã postiça" e um de "prima".

Por que, afinal, os usuários têm buscado e consumido este tipo de conteúdo? O que explica o comportamento é o fetiche. Existem pessoas que sentem prazer em imaginar ou assistir vídeos nos quais os atores interpretam personagens da mesma família. Muito disso gira em torno de ser um tipo de relação proibida, fora dos padrões da sociedade.

Vale dizer que os homens são os mais propícios a desenvolver este tipo de fetiche. Principalmente aqueles de perfil recatado, mas que no fundo escondem um quê psicológico de perversidade.