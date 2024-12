Neném pode dormir em cama compartilhada? Entenda as recomendações

Realizada por pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos (EUA), a pesquisa analisou mais de sete mil casos de morte súbita entre 2011 e 2020. E um levantamento da ONG britânica Lullaby Trust, também focado na conscientização sobre o assunto, revelou: nove entre dez pais admitem dormir com seus bebês.

Para quem quer ou acha melhor dormir pertinho, existe o que é chamado de cama compartilhada segura. Seria encostar a cama do casal na parede ou colocar grades próprias, deixando o bebê dormir desse lado, para evitar quedas. A família também não pode dormir com cobertor, lençol, travesseiro. A mãe precisa dormir com o cabelo preso e tomar cuidado com o pijama que usa. Não é recomendado que fume ou beba antes de dormir, e pessoas obesas não devem aderir, mesmo com todos os cuidados.

"Tudo isso torna a prática mais segura, mas não exclui o risco. É a decisão de cada família, mas não se pode negar que existem recomendações, e elas são fortes, salienta a consultora, que lembra que a adesão à cama compartilhada costuma acontecer, em maior parte, pela exaustão da mãe, cuja privação de sono bate forte. O melhor e mais seguro, mesmo, é aderir àqueles berços que se acoplam à cama do casal, por exemplo.

Cama compartilhada é opção desde que tomado os devidos cuidados, e não é a solução ideal Imagem: iStock

E se você é daquelas que, devido ao cansaço, tira sonecas na poltrona de amamentação, lembre-se que também há riscos. "Muitas mães contam que o bebê caiu do colo, porque estavam cansadas", conta Talita. O melhor é entender que é difícil, mas possível, ensinar seu bebê a dormir. "É questão de organizar melhor o dia dele, só isso já vai favorecer uma condição de sono melhor. Não adianta escolher um método para ensiná-lo se o dia for uma zona", afirma Talita.

Acostumar o bebê a dormir sozinho em diferentes superfícies (berço, carrinho, cama...) contribui no processo de ajudá-lo a não despertar tanto à noite ou não precisar de ajuda para pegar no sono. Da mesma forma, a especialista explica que é essencial acostumá-lo à claridade e aos sons do dia, e ao escurinho e silêncio da noite. Isso o ajuda a regular seu relógio biológico.