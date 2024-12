Curte transar no verão? Estas cinco mulheres dizem por que adoram

Quem acha que suor e calor deixam as pessoas indispostas para transar muito se engana. Estes fatores, na verdade, podem ser um estímulo maior para fazer sexo, o que faz do verão uma ótima estação do ano para curtir sem pudor. À Universa, cinco mulheres contam os motivos que as fizeram eleger o verão como sua época favorita para fazer sexo, e o que curtem fazer no calor do momento (literalmente):

"Quanto mais calor, melhor"

"Tenho vontade de transar ao ar livre, na areia da praia ou em um acampamento. Bate aquela brisa da madrugada, é bom demais! No verão, parece que o tesão aumenta junto com a temperatura —quanto mais calor, melhor. Mas se estiver insuportável, nada que um ventilador no quarto e um banho gelado depois não resolvam".

Ingrid, 20 anos, estudante, de São Paulo (SP)