Ela acompanhou partos de Viih Tube e Thaeme: 'Toda mulher precisa de doula'

Outro ponto importante apontado pela doula é o fato de que o trabalho, mesmo sendo dedicado à mulher, também envolve a pessoa que a acompanha. Seja o pai da criança, a mãe, a amiga e quem quer que esteja com essa gestante no parto. "Às vezes, na primeira consulta com o marido, tenho que desconstruir a ideia de que ele está contratando um luxo. Explico a ele que temos uma função em sala de parto", conta.

Um caso à parte foi o do cantor Sorocaba, a doula conta que o sertanejo — que faz dupla com Fernando — se encantou na primeira consulta. "Ele falou muito da importância do meu trabalho", relembra.

E é por esse companheiro ser importante para a mulher que ele também se torna parte do processo. "Ensino eles a massagearem, a importância do carinho, do abraço. Ensino que ali na hora da covardia, de olhar no olho e falar [para a mulher] que 'está tudo indo bem', 'está tudo certo, 'que a gente está aqui', 'espera mais um pouco'".

'Toda mulher precisa e merece uma doula'

Além do trabalho com gestantes, Cacau é uma voz ativa na disseminação de informações sobre parto humanizado. Ela defende o direito de toda mulher ter uma doula para ser cuidada e ter alguém que diminua as chances dessa mulher sofrer com a violência obstétrica.