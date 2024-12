O que muda no sexo após a cirurgia bariátrica? Veja como se adaptar

Como há perda de peso logo após a cirurgia, em um primeiro momento algumas mulheres podem ficar insatisfeitas com seu corpo, principalmente por causa da sobra de pele e flacidez geradas pela obesidade. Uma outra questão que deve ser levada em consideração é que, a partir da redução de peso, há uma consequente diminuição de gordura na região da vulva, a parte externa do órgão sexual feminino. A vulva fica murcha e, nesses casos, é possível realizar uma correção por meio da dermolipectomia vulvar, que consiste na retirada do acúmulo de pele. Outra solução é o preenchimento com ácido hialurônico. Claro, isso quando o assunto é estética. Ou seja, totalmente optativo.

Seja qual for o motivo da falta de libido, a vida sexual depende de vários fatores. Por isso, é importante investigar as causas físicas e emocionais. Não basta apenas prescrever um remédio se às vezes a questão psicológica é o grande problema.

Pacientes submetidos a cirurgia bariátrica apresentam risco de desenvolver deficiências nutricionais pela limitação na ingestão e também na absorção de nutrientes -- entre eles as vitaminas D, B12, A, E, K, além da tiamina, principalmente entre pessoas que apresentam vômitos.

Temperatura em alta

Se em algumas mulheres o tesão diminui, para outras o aumento do desejo sexual é sentido logo após a bariátrica. Estima-se que a vida sexual dos pacientes bariátricos melhore muito nos primeiros seis meses de cirurgia.

A jornalista Andréa*, de 49 anos, sempre teve uma vida sexual ativa antes da bariátrica, realizada em 2007. Depois da cirurgia, ela viu a libido melhorar. "Percebi que tinha mais vontade, o tesão era maior quando estava com alguém. Mas acredito que isso depende de cada mulher. Tenho uma amiga que se separou do marido por conta da queda da libido, pois não se achava bonita. Eu não tive esse problema, pois mesmo gordinha minha autoestima era elevada", relata ela, que de 140 kg passou para 87 kg.