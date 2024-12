'Cretinice': Leandro Lima conheceu esposa enquanto ficava com amiga dela

Leandro contou que, em sua primeira viagem para trabalhar como modelo na Europa, foi atropelado por um ônibus sanfonado. "Eu estava acordando, indo para um trabalho, estava na faixa de pedestres e o ônibus me pegou. Eu me arranhei inteiro, quebrei o [osso] zigomático, desmaiei na hora e acordei no hospital".

Segundo ele, a cirurgia foi realizada por um cirurgião de referência na Itália. "Foi uma cirurgia que era uma inovação, feita pelo diretor do hospital de Monza. Eles estavam testando uma placa feita com uma liga de metal e açúcar, que você não precisa tirar depois. Ela se dissolve. (...) Voltei para o Brasil e voltei a trabalhar com publicidade. Não queria mais ver a Itália, não queria mais nada".

Leandro Lima fala de convite de Miguel Falabella para interpretar Elvis: 'Já sabia que era meu'

0:00 / 0:00

Na entrevista, o ator também falou sobre o convite para participar da peça ELVIS - A Musical Revolution, que conta a história do astro do rock Elvis Presley, com direção de Miguel Falabella.

"O Miguel foi uma das poucas figuras que me deixou meio parado assim, olhando pra ele. Fez muito parte da minha infância inteira. (...) Ele falou: eu já vi você na série da Netflix, gostei muito. Vou te chamar pra audição. Na audição ele tava com um cara pro meu lado, tipo: 'quero ver' (...). Eu já sabia que era meu, eu tinha absoluta certeza. Fiquei super nervoso na hora, achei que não ficaria", lembrou.