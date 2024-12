Detox e fronha no cabelo são segredos de Isabeli Fontana para fios bonitos

Isabeli Fontana, 41, passou a maior parte de sua vida em frente às câmeras por conta da carreira de modelo. Não à toa ela é tão ligada a cuidados com sua beleza - e cheia de truques na manga.

"Me exercito muito. O que faz com que eu tome muito vento e sol no cabelo. Para mitigar esse problema, uso o spray Amino Liponutriente, da Truss há uns dois anos", afirma a modelo em entrevista a Universa.

Para completar a hidratação, ela usa a Spray Frizz Zero Máscara Líquida, da Truss.