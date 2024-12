Elas falam sobre a primeira vez em que sentiram prazer com o sexo anal

"Fui por cima dele e consegui controlar a penetração"

"Fui tentar o sexo anal depois que me separei, ao conhecer um homem mais jovem e bem experiente. Falei para ele que tinha vontade, mas também medo. Então, ele passou a me estimular, com palavras e toques na região anal. A primeira vez não foi legal e ainda sujei ele. Foi quando descobri a chuca [a lavagem do ânus]. Na minha terceira tentativa foi bacana, eu estava com tesão e tive orgasmo. Fui por cima dele, que estava deitado, e consegui controlar a penetração, para não ir de uma vez. Fazer de quatro logo de cara nem sempre é bom, porque os caras se empolgam no tesão e podem nos machucar." Cidah, 36, operadora de produção

"É muito bom receber um bom sexo oral e um beijo grego antes"

"Eu sempre tive curiosidade por sexo anal, tanto que desde a adolescência eu só me masturbo pelo ânus. Mas foi só na segunda tentativa de sexo anal que eu senti prazer. Na primeira vez, quis usar pomada anestésica: me tirou a dor e também a percepção do pênis dentro de mim. Na segunda vez, porém, desisti da pomada e usei bastante lubrificante. Foi uma delícia! Para mim, funciona gozar bastante antes de partir para o anal, para ficar molhada e relaxada. É muito bom receber um bom sexo oral e um beijo grego antes." Tay, 22, promotora de vendas

"Eu consigo gozar no anal na posição papai e mamãe"

"Meu companheiro e eu já vínhamos conversando há um tempo sobre sexo anal, eu tinha medo de doer e de defecar nele. Mas fomos tentando aos poucos. Ele fazia carinho, dava beijos e brincava com os dedos. A cada vez introduzíamos um pouco mais do pênis, sem pressa, respeitando o meu tempo. A única preparação que faço é evacuar algumas horas antes, para não sentir medo de sair algo a qualquer momento. Quando consegui a penetração total foi maravilhoso, senti muito prazer. Sou 'clitoriana', então, necessito de algo estimulando meu clitóris para gozar. Eu consigo gozar no anal na posição papai e mamãe (fico com o quadril mais elevado), porque a barriga dele encosta no meu clitóris." Vanessa, 31, personal bronze