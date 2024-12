'Ele não faz oral em mim': a falta da prática pode prejudicar sua relação?

Não tire da mesa a possibilidade de procurar a ajuda profissional. Se de alguma forma a relação sexual do casal não está sendo satisfatória para ambos ou está prejudicando o casal, vale a pena ir atrás de um terapeuta. O que não pode fazer é querer se enquadrar no perfil sexual do outro apenas para satisfazer o parceiro.

Fontes: Paula Napolitano, psicóloga e terapeuta sexua; e Virgínia Gaia, sexóloga e coach holística de relacionamentos e sexualidade

*Com matéria publicada em 13/03/2019