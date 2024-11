Marcelo Medici não conta com quem é casado: 'Existe um preço na exposição'

Ele também comentou sobre os limites do humor e as críticas que recebe. "O que eu acho engraçado é que com a comédia existe um policiamento que não existe com o drama. Ninguém vai falar assim: 'essa novela tem muita maldade, tem que tirar'. O humor querem que tire, querem que acabe, falam que aquilo é horrível, que não traz nada de bom".

Marcelo Medici fala sobre fama: 'Precisava de selo do RJ, de garota do Fantástico'

Marcelo comentou sobre a dificuldade de despontar nacionalmente fora do Rio de Janeiro e ser aceito na cidade.

"Passou um pouco, mas essa questão da novela, parecia que para você acontecer nível Brasil você precisava de um selo do Rio de Janeiro, de garota do Fantástico, de garota de Ipanema. Eu recebi esse selo por dois verões. Parecia que a gente era a corte, aí as pessoas te aceitam, a Zona Sul decide, você é chamado pra tudo. Hoje você vê peças no nordeste, no sul, mas sou da época que pra você acontecer tinha que ter esse selo do Rio".

Marcelo Medici conta que pediu emprego a Silvio de Abreu: 'Seria um ator frustado'