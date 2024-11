Após câncer, apresentadora do 'É de Casa' protege até pele das pálpebras

Eu tive câncer nessa região do olho, onde muitas pessoas esquecem do fator de proteção. Por isso que alerto sobre os cuidados com a pálpebra , diz.

Como a maioria de suas reportagens são gravadas ao ar livre, a preocupação é pertinente. "Repasso sempre na ponta do nariz, que é onde o produto costuma sair com mais facilidade", diz. Bronzeada, ela garante que a cor aparece mesmo com todos os cuidados.

Maquiagem ao ar livre

Para garantir que estará sempre impecável para as gravações, Juliana tem alguns truques. Um deles é o usar o Magic Cream, da Charlotte Tilbury, antes de aplicar a maquiagem. "Dá um viço para a pele e ajuda a não craquelar", explica.

Segredo de beleza da Juliana Sana, apresentadora do 'É de Casa' Imagem: Divulgação

E, para além do protetor solar, ela abusa do hidratante. "Passo muito tempo ao ar livre, às vezes em fazendas, então preciso de hidratação. Depois do Magic Cream, uso outro produto da Charlotte Tilbury, as gotas de colágeno Collageno Superfision Facial Oil", diz. Segundo ela, por ser em óleo, a proteção dura mais tempo na pele.