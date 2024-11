Autora dá dicas de criação que você gostaria que seus pais tivessem seguido

'Nada é mais importante do que os relacionamentos'

1. No livro The Book You Wish Your Parents Had Read, você destaca a importância de entender as necessidades emocionais de nossos filhos. Qual você diria ser o erro mais comum que cometemos em relação à saúde mental das crianças?

Os pais muitas vezes priorizam que os filhos se comportem de uma maneira conveniente para eles, em vez de investir em uma relação verdadeiramente conectada. Meu conselho é mudar o foco de se preocupar com a saúde mental do seu filho em um sentido amplo e, em vez disso, cultivar o relacionamento com ele, estando genuinamente presente.

Por exemplo, quando você está frente a frente com seu bebê, percebe que ele participa de uma troca, ele espelha você, criando um ritmo. Esse ritmo é a base de como todas as relações funcionam: observar, responder, revezar. É biológico, inato, e é o que nos conecta. Se os pais puderem entrar nesse ritmo natural, entrando no mundo do filho em seu ritmo, acompanhando seus interesses e respeitando quando ele quer espaço, criarão um senso de pertencimento que constitui a verdadeira base da saúde mental.

2. Muitos pais lutam para equilibrar disciplina e conexão emocional. Como podem encontrar o equilíbrio certo entre estabelecer limites e mostrar empatia?

Limites são essenciais porque dão estrutura e segurança às crianças. Mas precisam vir acompanhados de empatia para serem eficazes. Ao estabelecer um limite, reconheça o sentimento da criança: "Eu sei que você quer continuar brincando e é difícil parar, mas precisamos sair agora para buscar seu irmão". Dessa forma, o limite se refere às necessidades do pai, e não a um julgamento sobre a criança. Defina limites expressando o que você precisa, em vez do que é "bom" para a criança.