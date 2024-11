A 'família margarina' ainda existe? 'Tempos são outros', diz Janine Borba

"Os tempos são outros. Ninguém mais acredita em tudo que vê. A real é que vejo e ouço cada vez mais são histórias de pessoas desiludidas com as relações amorosas e que viraram a chave do amor", completou.

Janine ainda explicou sobre a diferença de solitude e solidão, e como muitos têm descoberto a felicidade sem depender do outro. Assista ao vídeo completo no topo desta matéria.