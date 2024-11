Thunder conta bastidores de Rita Lee como VJ da MTV: '6º andar era dela'

O Nasi me ligou e disse 'aí thunder, é o seguinte, véio: entrei em um lugar aí, eu estava mal, eu me tratei e eu tô limpo, cara, e é foda, eu tô bem demais". Eu falei 'porra, Nasi, ainda bem, você tava precisando', aí ele: 'e você não, né?', eu falei 'ah, talvez, um dia eu vou lá', ele falou 'um dia não, sábado, já conversei com sua irmã, é sábado que você vai conhecer o lugar'. Thunderbird

Além do medo de ser reconhecido pelas pessoas, o preconceito em torno da dependência química o levou a ficar "apavorado" com o lugar. "A dependência química era muito maior do que é hoje, mas na época, anos 90, era o hospício", disse ele.

A entrada na clínica foi adiada, mas o ex-VJ contou que um amigo o levou para conhecer um clube de anônimos. A princípio, ele pensou que o lugar fosse um "teatrinho vagabundo". "Minha mãe pagou cachê pra vocês fingirem aqui, né? Eu vou voltar aqui amanhã pra desmascarar vocês", ele diz ter pensado.

No dia seguinte, porém, encontrou as mesmas pessoas na reunião. "Voltei no outro dia e eu estava dois dias limpo, no quarto dia, eu senti uma vontade de usar, falei 'meu, eu vou me fuder'. Falei pra minha irmã 'me leva agora pra clínica'." Thunder está limpo desde 1997.

Quando eu fiquei limpo, em 1997, um novo mundo se abriu, porque era um mundo só de drogas. É difícil, no começo você fica estranho, parece que você perdeu um braço. Você pensa "cadê toda aquela euforia?" Não tinha mais. (...) É difícil, mas não é impossível. Thunderbird

O "mundo que se abriu" após ficar limpo incluiu a prática de corrida diária, e até seu trabalho como VJ ficou mais legal. "Comecei a chegar na hora pra gravar, comecei a sentir o sabor, fazer o programa direito".