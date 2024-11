Após sucesso das tranças, Rebeca Andrade recupera fios com creme de R$ 23

"Uso máscara Vult Cabelos Recarga de Hidratação para recuperar o cabelo depois de ficar com tranças muito tempo. Ajuda a dar uma revitalizada e cuidar dos meus próprios fios", diz. O produto custa cerca de R$ 23.

Segredos de beleza Rebeca Andrade Imagem: Reprodução/Instagram

Outra marca registrada de Andrade são os baby hair, que ela desenha no contorno da testa para finalizar os penteados.

"Eu faço com gel e depois tiro direto no banho. Sai tudo e não danifica meu cabelo. Massageio com xampu o couro cabelo e pronto. Quando você cuida bem, não tem como prejudicar os fios", completa.

Na necessaire de Rebeca - e produtos para se inspirar