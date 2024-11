Difícil fazê-la gozar? O que mulheres queriam que você soubesse sobre oral

Sem pressa e sem nojo

Não tem nada pior que um cara com nojo da vagina, afinal, ela é uma parte do corpo como qualquer outra. E também é horrível quando ele faz o oral só por obrigação, correndo para a penetração. Um oral bem feito, com calma, pode valer por uma boa transa.

*Com depoimentos de mulheres dados em 13/09/2018