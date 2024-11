'Deixei o boy controlar, em público, um vibrador na minha calcinha'  

Solteira na pandemia, eu pensava que a maior dificuldade seria achar um boy de confiança para testar o vibrador comigo. Mas o desafio mesmo foi achar uma calcinha que me deixasse à vontade e segura com o aparelho. Como ele não fica preso à lingerie, é preciso vestir roupas justas.

Para garantir a fixação do brinquedo no lugar certo (no clitóris, para ser mais exata), optei pela combinação calcinha + body + short jeans. Ok, perfeito! Convidei o boy para um barzinho, avisei sobre o brinquedo e fiz o desafio. Meu prazer estava nas mãos dele, literalmente.

É estranha a sensação de ser estimulada em público, com pessoas ao redor. No bar, um rock tocava ao fundo e a primeira função testada foi a do aparelho seguir as batidas da música. Foi difícil disfarçar o tesão, mas deixo aqui uma dica útil: a máscara facial pode ser uma boa aliada nesses momentos.

Fomos ao local com outros três amigos e, cada vez que um deles tentava conversar comigo, o boy aumentava a frequência do vibrador. Tortura? Sim, mas confesso que gostei. O primeiro orgasmo veio depois de uns 30 minutos de estímulo e o segundo veio em seguida. Consegui disfarçar bem, apesar dos suspiros e das mordidas nos lábios. O tesão no olhar do meu companheiro, porém, era visível.

Quantidade de orgasmos: 2

Pôr do sol na praia