'Ele só queria transar com minha namorada': veja casos inusitados no swing

A vida liberal costuma aproximar casais e ensinar os dois sobre a própria sexualidade. Mas, mais ainda do que relações sexuais comuns, a troca de casais e idas a casas de swing geram imprevistos — afinal, quanto mais gente envolvida, mais confusão. Alguns deles são desgastantes, mas outros bastante divertidos.

É o caso contado por Milky, do casal Milky e Red Velvet (os casais swigers usam codinomes nas práticas), de São Paulo. Os dois se conheceram há cerca de um ano em uma casa de swing na capital paulista. Ele, 24, ela, 19 anos.

"A gente estava trocando ideia com uma menina que fazia parte de um casal. Eis que o cara da relação chegou, com a cara fechada. A menina tinha adorado a gente, e decidimos que os quatro entrariam uma cabine [espécie de cubículo reservado em casas liberais]. Mas o homem me trancou para fora", conta Milky.